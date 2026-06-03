استشهاد مسعفين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت الوزارة في بيان إنه أصيب في الغارة مسعف ثالث بجروح خطرة، معتبرة الهجوم وصمة عار وانتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي أكد على حماية العاملين الصحيين.
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