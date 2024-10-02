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استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان

لبنان
لبنان
الأربعاء، 02-10-2024 07:51 م

الوكيل الإخباري-   استشهد مسعف وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن طائرات ومسيرات إسرائيلية شنّت غارات مكثفة بعد ظهر اليوم استهدفت 29 بلدة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي الناقورة ومارون الراس جنوبي لبنان.

 
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