استشهاد مسعف وجرح 7 بغارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما منطقة حارة حريك ما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بالمباني والمؤسسات.
وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على بلدات العباسية ودير قانون رأس العين وباتولبه جنوب صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط بلدتي شمع ومجدلزون وطير حرفا الجبين.
بترا
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