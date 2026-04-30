استشهاد 11 لبنانيا وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الخميس، 30-04-2026 03:16 م
الوكيل الإخباري-  استشهد 11 لبنانيا وأصيب 13 آخرون بجروح، جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن إحدى الغارات استهدفت منزلاً في بلدة "جبشيت"، ما أسفر عن استشهاد عائلة كاملة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مشيراً إلى أن الطيران الحربي يواصل شن غارات تدميرية عنيفة على منطقتي النبطية وصور، مستهدفاً المنازل والمنشآت الحيوية.

وعلى الصعيد السياسي، طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والهيئات الإنسانية والإغاثية.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لافتاً إلى تواصل عمليات هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، في وقت يرتفع فيه عدد الضحايا يومياً.

وشدد عون على أن هذه الاعتداءات لم تستثن الطواقم الإغاثية، حيث سقط نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، بالإضافة إلى استهداف الإعلاميين في الميدان.
 
 


أحدث الأخبار

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت "هزيمة مخزية"

ل

أخبار محلية عاجل توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

ب

أخبار محلية إطلاق نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار 2026 بقيمة صفر

ب

أخبار الشركات العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه

ب

أخبار محلية رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا



 
 






الأكثر مشاهدة

 