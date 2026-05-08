استشهاد 12 شخصا بينهم مسعف وطفلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية
الوكيل الإخباري-   استُشهد 12 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان ومسعف، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، الخميس، وفق ما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، على الرغم من سريان هدنة بين إسرائيل وحزب الله.

وأوردت وزارة الصحة، في بيانات منفصلة، استشهاد 5 أشخاص جراء غارة على بلدة حبوش في منطقة النبطية، وثلاثة آخرين بينهم طفل في بلدة الدوير، وثلاثة آخرين بينهم طفلة في بلدة حاروف.

 
 


