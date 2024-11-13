استشهاد 15 شخصا بغارة صهيونية على جبل لبنان

كما أصابت 12 آخرين، مضيفة أن أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة، بحثاً عن ناجين، أو ضحايا تحت الركام.
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