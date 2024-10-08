استشهاد 3 أشخاص بغارة إسرائيلية شرق لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "غارة معادية استهدفت منزلا وسط سحمر مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء" .
-
أخبار متعلقة
-
مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه بحرب غزة
-
محمد بن سلمان يُطمئِن الجميع على صحة العاهل السعودي
-
وزير إسرائيلي: جنودنا احتلوا مارون الراس اللبنانية
-
غالانت: تمت تصفية نصر الله وربما خليفته أيضا
-
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بالقرار الأممي 1701
-
رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين في قضيتها العادلة
-
أكسيوس: أوستن غضب عندما أبلغه غالانت باغتيال نصر الله
-
مصدر حكومي ألماني يعلن استعداد شولتس للتحدث مع بوتين