استشهاد 3 أشخاص بغارة إسرائيلية شرق لبنان

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الوكيل الإخباري- استشهد 3 أشخاص، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط بلدة "سحمر" بالبقاع الغربي شرق لبنان، فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غارات أخرى على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. اضافة اعلان





وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "غارة معادية استهدفت منزلا وسط سحمر مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء" .