استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة صحفيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على فندق كانوا يقيمون فيه في منطقة حاصبيا بجنوب لبنان.

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