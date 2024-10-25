استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن شهيدين من بين الشهداء يعملان لصالح "قناة الميادين" فيما الشهيد الثالث يعمل في "قناة المنار".
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