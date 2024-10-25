 
الجمعة 2024-10-25 10:20 ص
 

استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان
لبنان
الجمعة، 25-10-2024 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة صحفيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على فندق كانوا يقيمون فيه في منطقة حاصبيا بجنوب لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، أن شهيدين من بين الشهداء يعملان لصالح "قناة الميادين" فيما الشهيد الثالث يعمل في "قناة المنار".

 
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