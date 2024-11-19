استشهاد 3 من عناصر الجيش اللبناني في هجوم إسرائيلي

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن أعمال البحث مستمرة مع توقع العثور على مزيد من الشهداء".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان" أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني وإصابة 8 أشخاص بجروح من بينهم عدد من المواطنين في الأماكن المحيطة".
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