استشهاد 3 من عناصر الجيش اللبناني في هجوم إسرائيلي

الوكيل الإخباري- استشهد 3 عناصر من الجيش اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، بغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز عسكري للجيش في الصرفند جنوب لبنان، وفق بيان صادر عن الجيش.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن أعمال البحث مستمرة مع توقع العثور على مزيد من الشهداء".