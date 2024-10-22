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استشهاد 4 أشخاص بضربة إسرائيلية قرب مستشفى حكومي في بيروت

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية
دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية
الثلاثاء، 22-10-2024 01:05 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن طفلا وثلاثة بالغين استشهدوا وأصيب 24 آخرون الاثنين، في ضربة إسرائيلية قرب المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة بيروت.

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وتشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.


وتقول إسرائيل، إن هدفها هو طرد مقاتلي حزب الله من منطقة الحدود؛ حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي أجبروا على الفرار منها على مدار العام الماضي .

 
gnews

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