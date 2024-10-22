استشهاد 4 أشخاص بضربة إسرائيلية قرب مستشفى حكومي في بيروت

وتشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.
وتقول إسرائيل، إن هدفها هو طرد مقاتلي حزب الله من منطقة الحدود؛ حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي أجبروا على الفرار منها على مدار العام الماضي .
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