استشهاد 4 أشخاص بضربة إسرائيلية قرب مستشفى حكومي في بيروت

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن طفلا وثلاثة بالغين استشهدوا وأصيب 24 آخرون الاثنين، في ضربة إسرائيلية قرب المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة بيروت.

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وتشير السلطات اللبنانية إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.