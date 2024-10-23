استشهاد 5 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدة صربين، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص.
وذكرت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على دفعتين، استهدف فيها شارع التابلاين في بلدة كفررمان بمحافظة النبطية.
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