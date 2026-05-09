السبت 2026-05-09 10:43 م

استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة جوية على الضاحية الجنوبية بلبنان
الضاحية الجنوبية
 
السبت، 09-05-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 7 أشخاص على الأقل بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مع شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة السبت.

وأوردت الوزارة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة، و15 جريحا من بينهم 3 أطفال".

 
 


