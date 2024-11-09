استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

الوكيل الإخباري- استشهد 7 لبنانيين، السبت، وأصيب 46 شخصا جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور الساحلية في لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

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