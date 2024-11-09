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استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

لبنان
لبنان
السبت، 09-11-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 7 لبنانيين، السبت، وأصيب 46 شخصا جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور الساحلية في لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

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وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إنّ من بين الشهداء طفلتان، بالإضافة إلى أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي.

 
gnews

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