استطلاع: أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب الأمريكية على إيران.





وفقا لبيانات الدراسة، لا يدعم الإجراءات الأمريكية ما مجموعه 61% من الأمريكيين، منهم 44% يعارضون بشدة، و17% آخرون يعارضون جزئيا. ويؤيد العملية ضد إيران ما مجموعه 37% من المشاركين في الاستطلاع.



بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 59% من المستجيبين يعتقدون أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا خاطئا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. كما صرح 45% من المشاركين بأن العملية الأمريكية لا تسير بشكل جيد.





