استطلاع: أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران

الخميس، 26-03-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب الأمريكية على إيران.اضافة اعلان


وفقا لبيانات الدراسة، لا يدعم الإجراءات الأمريكية ما مجموعه 61% من الأمريكيين، منهم 44% يعارضون بشدة، و17% آخرون يعارضون جزئيا. ويؤيد العملية ضد إيران ما مجموعه 37% من المشاركين في الاستطلاع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 59% من المستجيبين يعتقدون أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا خاطئا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. كما صرح 45% من المشاركين بأن العملية الأمريكية لا تسير بشكل جيد.
 
 


سلطة إقليم البترا

أخبار محلية تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية

عربي ودولي الحرس الثوري يستهدف بنى تحتية نووية إسرائيلية في البحر الميت

فنون ومشاهير تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل.. وشاهدوا لحظة القبض على حبيبها السابق

فن ومشاهير تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل

عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري

أسواق ومال أسعار الذهب تتأرجح على وقع مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات المخطّطَ الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي يستهدف دولة الكويت



 






