استطلاع : تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 35% مع انخفاض الدعم الجمهوري

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 19-05-2026 11:34 م

الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع رأي نشرته رويترز/ إبسوس أن نسبة التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترامب انخفضت إلى ما يقارب أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، متأثرة بانخفاض الدعم بين الجمهوريين.

وأضاف الاستطلاع الذي استمر لأربعة أيام وانتهى أمس الاثنين أن 35 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر، وبفارق ضئيل عن أدنى مستوى وصل إليه خلال فترة رئاسته وهو 34 بالمئة والذي سجل الشهر الماضي.


وبدأ ترامب ولايته الحالية في كانون الثاني 2025 بنسبة تأييد بلغت 47 بالمئة.

 
 


