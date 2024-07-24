استطلاع جديد: هاريس تتقدم على ترامب

الوكيل الإخباري- تقدمت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل في استطلاع رأي وطني صدر أمس الثلاثاء، هو الأول من نوعه منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.



وتخطت هاريس ترامب بنقطتين، إذ حصلت على نسبة 44% مقابل 42%، وفق استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أُجري في اليومين التاليين لإعلان بايدن يوم الأحد انسحابه من السباق وتأييده ترشيح نائبته.



وفي استطلاع أُجري الأسبوع السابق، تعادلت هاريس (59 عامًا) بنسبة 44% مع ترامب، وهو الآن الأكبر سنًا في السباق الرئاسي (78 عامًا).



وتأخرت هاريس، الشخصية الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل عن المرشح الجمهوري ترامب في استطلاع آخر صدر أيضًا يوم الثلاثاء.



وجاء الاستطلاعان الجديدان عقب المؤتمر الوطني الجمهوري الذي أُعلِن فيه ترشيح ترامب رسميًا باسم الحزب، وخروج بايدن من السباق.









