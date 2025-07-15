استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء ترامب

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" مع مجلة "إيكونوميست" أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والاستياء الأكبر ناجم عن ارتفاع الأسعار.



ويُظهر الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس. ومن بينهم 95% من الديمقراطيين و6% من الجمهوريين. ولم يُبد سوى 41% من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس.



والأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما هم الأكثر استياء من أداء ترامب. حيث يُقيّم 66% منهم أداء الرئيس الأمريكي بأنه سلبي.

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وفي الفئات العمرية الأخرى، يبدو الوضع مختلفا. فمن بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لا يشعر سوى 48% منهم بعدم الرضا عن أنشطة ترامب.



ويظهر الاستطلاع أيضا رأي الأمريكيين في سياسات ترامب في مجالات مثل سياسة الهجرة، والاقتصاد، وخاصة التضخم، ومكافحة الجريمة. حيث أعرب 60% من المستطلعين، عن عدم موافقتهم على أنشطة السياسي المتعلقة بالتضخم، بينما يرى 34% فقط عكس ذلك.



وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، فإن 45% فقط من المشاركين لديهم رأي سلبي تجاه ترامب. في حين أن أقل بقليل من النصف، 44%، راضون عن أدائه في هذا المجال.



وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 يوليو على 1680 بالغا أمريكيا. ولم يُحدد هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع.