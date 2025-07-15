استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء ترامب

ويُظهر الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس. ومن بينهم 95% من الديمقراطيين و6% من الجمهوريين. ولم يُبد سوى 41% من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس.
والأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما هم الأكثر استياء من أداء ترامب. حيث يُقيّم 66% منهم أداء الرئيس الأمريكي بأنه سلبي.
وفي الفئات العمرية الأخرى، يبدو الوضع مختلفا. فمن بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لا يشعر سوى 48% منهم بعدم الرضا عن أنشطة ترامب.
ويظهر الاستطلاع أيضا رأي الأمريكيين في سياسات ترامب في مجالات مثل سياسة الهجرة، والاقتصاد، وخاصة التضخم، ومكافحة الجريمة. حيث أعرب 60% من المستطلعين، عن عدم موافقتهم على أنشطة السياسي المتعلقة بالتضخم، بينما يرى 34% فقط عكس ذلك.
وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، فإن 45% فقط من المشاركين لديهم رأي سلبي تجاه ترامب. في حين أن أقل بقليل من النصف، 44%، راضون عن أدائه في هذا المجال.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 يوليو على 1680 بالغا أمريكيا. ولم يُحدد هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع.
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