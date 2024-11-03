 
الأحد 2024-11-03 04:59 م
 

استطلاع رأي جديد يكشف "سباقا متقاربا" بين ترامب وهاريس

المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب
المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأحد، 03-11-2024 03:48 م
الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع رأي جديد، الأحد، أن التنافس ما يزال على أشده بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، في الولايات المتأرجحة.اضافة اعلان


وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا أن السباق الرئاسي يتجه بسرعة نحو حسم متقارب.

وكشفت النتائج أن نائبة الرئيس هاريس أظهرت قوة جديدة في كارولينا الشمالية وجورجيا، فيما اقترب منها ترامب في بنسلفانيا، مقابل احتفاظه بالتقدم في أريزونا.

وأبرزت أن هاريس متقدمة بفارق ضئيل في نيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن، بينما  يتقدم ترامب في أريزونا، مقابل سباق متقارب للغاية في ميشيغن وجورجيا وبنسلفانيا.

وأوضحت "نيويورك تايمز": "لقد مرت عقود منذ أن أظهرت استطلاعات الرأي أن الولايات المتحدة تواجه سباقا رئاسيا متقاربا للغاية عبر العديد من الولايات في كل من حزام الشمس وحزام الصدأ".

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "هذا المشهد يعني أن السباق ما يزال غير مؤكد إلى حد كبير مع دخول الحملة ساعاتها الأخيرة".

وبيّنت أن النتائج تقع ضمن ما يعرف بـ"هامش خطأ العينة"، مما يعني أن أيا من المرشحين ليس لديه تقدم حاسم في أي من الولايات المذكورة سلفا.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية تستخدم التنظير بالبالون لعلاج أمراض الأمعاء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر

وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

فلسطين وقف ثريد يطلق الحملة الإغاثية "غزة لنا فيها أخوة" لتقديم 2 مليون وجبة لأهلنا في غزة

الكأس المقدسة

أخبار محلية كشف النقاب عن أصل أحدث الأسرار المكتشفة بالمقبرة السرية في البترا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /80 تباشر أعمالها

المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب

عربي ودولي استطلاع رأي جديد يكشف "سباقا متقاربا" بين ترامب وهاريس

ا

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان احتياجات مخيمات اللاجئين



 


الأكثر مشاهدة