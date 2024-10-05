 
السبت 2024-10-05 11:17 ص
 

استطلاع للرأي يظهر تأثير انسحاب بايدن على السباق الرئاسي

جو بايدن وكامالا هاريس
جو بايدن وكامالا هاريس
السبت، 05-10-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع أجرته شركة Real Clear Politics تقدم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي العام.

ووفقا للاستطلاع فإن هذا التقدم الذي أحرزه الحزب الديمقراطي أتى عقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي.

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وبحسب الاستطلاع لم يتغير تصنيف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أصبح عدد أكبر من المستجيبين على استعداد لاختيار المرشحة الحالية من الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.


ووفقا لبيانات الشركة بتاريخ 12 يوليو 2024 تقدم دونالد ترامب على بايدن بفارق 3 % في استطلاعات الرأي العام عقب المناظرة الكارثية التي أجراها الرئيس الحالي، حيث صوت 47.4% من الجمهور لترامب مقابل 44.5% لبايدن.


ولفتت الشركة إلى أن التصويت الذي أجري بتاريخ الـ14 من يوليو الماضي عقب محاولة اغتيال ترامب، حصوله على دعم 47.1% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 44.4% لبايدن.


وارتفعت نسبة دعم بايدن بعد إعلانه عن انسحابه من السباق، ففي 23 يوليو الماضي صوت 45.9% من المستجيبين له، بينما حصل ترامب على 47.5%.


أما الاستطلاعات الأخيرة فأظهرت تفوق كامالا هاريس ففي منتصف سبتمبر الماضي صوت لصالحها 49.1% من المستجيبين للتصويت، بينما حصل ترامب على 47.3%.


ومع بداية أكتوبر زادت نسبة الدعم للمرشحة الديمقراطية إلى 49.3%، بينما لم يتغير دعم الجمهوري.

 

RT

 
gnews

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