استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا وجود استياء كبير من أداء الديمقراطية ما يعكس تزايد المشاعر السلبية تجاه سياسة الحكومة، وتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



وأعرب ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع على مستوى ألمانيا عن استيائهم من أداء الديمقراطية، وارتفعت النسبة إلى 53% في شرق ألمانيا، بحسب "مؤشر ألمانيا"، الذي تصدره جامعتا ينا وهاله فيتنبرغ بالتعاون مع معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية في مانهايم. وفي غرب ألمانيا، بلغت نسبة الاستياء 36%.

اضافة اعلان