 
السبت 2025-01-18 11:20 ص
 

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

ا
أرشيفية
السبت، 18-01-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا وجود استياء كبير من أداء الديمقراطية ما يعكس تزايد المشاعر السلبية تجاه سياسة الحكومة، وتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأعرب ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع على مستوى ألمانيا عن استيائهم من أداء الديمقراطية، وارتفعت النسبة إلى 53% في شرق ألمانيا، بحسب "مؤشر ألمانيا"، الذي تصدره جامعتا ينا وهاله فيتنبرغ بالتعاون مع معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية في مانهايم. وفي غرب ألمانيا، بلغت نسبة الاستياء 36%.

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

ا

عربي ودولي عضو في برلمان غرينلاند: لا داعي لغزو الولايات المتحدة للجزيرة

أرشيفية

عربي ودولي انقطاع الكهرباء عن آلاف الأستراليين بسبب الأمطار الغزيرة

نمت

فن ومشاهير الموت قريب مني جدا.. دموع وتأثر هاني شاكر على الهواء - فيديو

وزارة العدل

أخبار محلية وزارة العدل تدخل مئويتها الثانية متدرجة في تطوير مهامها وأتمتة الخدمات

تعبيرية

فيديو منوع بدائل السكر الابيض

فا

منوعات 7 طرق فعالة لوضع حدود وتنظيم فوضى الأطفال في المنزل

تغ

المرأة والجمال 7 طرق فعالة للتخلص من نفشة الشعر والحصول على شعر ناعم



 




الأكثر مشاهدة