استطلاع: 40% من الألمان مستاؤون من سياسة بلادهم الخارجية

وعندما تم سؤالهم عن أفضل شعور يصف كيفية رؤيتهم لمستقبل السياسة الألمانية، قال 39% من الألمان إنهم يشعرون بالقلق بينما ذكر 15% آخرون أنهم يشعرون بالإحباط.
وقال 7% إنهم يشعرون بالخوف في حين أعربت نسبة مماثلة عن تفاؤلها إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا وذكر 12% آخرون أنهم مترقبون و11% تغمرهم التوقعات بينما ذكر 8% أن لديهم شعورا محايدا.
وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2246 ألمانيا مطلع يناير الجاري.
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