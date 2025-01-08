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استطلاع: 40% من الألمان مستاؤون من سياسة بلادهم الخارجية

ت
أرشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري- أعرب أربعة بين كل عشرة ناخبين في استطلاع للرأي عن قلقهم إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا، قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات المقررة في البلاد.

وعندما تم سؤالهم عن أفضل شعور يصف كيفية رؤيتهم لمستقبل السياسة الألمانية، قال 39% من الألمان إنهم يشعرون بالقلق بينما ذكر 15% آخرون أنهم يشعرون بالإحباط.

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وقال 7% إنهم يشعرون بالخوف في حين أعربت نسبة مماثلة عن تفاؤلها إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا وذكر 12% آخرون أنهم مترقبون و11% تغمرهم التوقعات بينما ذكر 8% أن لديهم شعورا محايدا.


وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2246 ألمانيا مطلع يناير الجاري.

 

RT

 
gnews

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