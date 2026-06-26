استطلاع: 41% من عائلات العسكريين الأمريكيين عجزت عن تأمين احتياجاتها الغذائية عام 2025

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته منظمة Military Family Advisory Network (MFAN) المعنية بدعم أسر العسكريين، ونقلته صحيفة البنتاغون Stars and Stripes فإن نسبة الأسر العسكرية التي عانت من انعدام الأمن الغذائي بلغت 41.2% في 2025، مقارنة بـ15.6% عام 2023 أي بارتفاع يناهز ثلاثة أضعاف خلال عامين.
وكان هذا المعدل أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من المتوسط الوطني، فيما وصلت النسبة بين عائلات صغار الرتب إلى 74%.
وقالت نائبة رئيس قسم الأبحاث في MFAN، غابي لوسبيرانس: "تعيش أسر العسكريين في ظل ميزانيات شديدة الضيق، والأمن الغذائي ليس إلا مؤشرا واحدا على أزمة مالية أعمق".
ويجرى هذا الاستطلاع منذ أكثر من 10 سنوات، وللمرة الأولى يصنف العسكريون المواد الغذائية ضمن أكثر بنود الإنفاق إرهاقا، إذ أفاد أكثر من 58% من المشاركين بأن ارتفاع أسعار الغذاء يحول دون قدرتهم على الادخار.
وعلى صعيد الإنفاق على السكن والمرافق، أقر 85% من المستطلعين بأنهم ينفقون في هذا البند أكثر مما يرونه مريحا لهم، كما أن كل مشارك من بين ثلاثة أفصح عن أن مدخرات عائلته لا تتجاوز 500 دولار.
وأجري الاستطلاع في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 ويناير 2026، وشارك فيه 10,089 عسكريا.
-
أخبار متعلقة
-
بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة
-
سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً
-
السعودية .. ضبط أكثر من 1.4 مليون قرص إمفيتامين مُخبأة داخل "كسّارة"
-
فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزالين إلى 589 قتيلا
-
إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر منذ الأحد
-
كوريا الجنوبية.. القضاء يصدر حكما بحق السيدة الأولى السابقة
-
عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بحثا عن ناجين من الزلزالين
-
الخارجية الأميركية: تمديد المحادثات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي