استطلاع: 60% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع أجرته مجلة فوربس بالتعاون مع شركة الأبحاث HarrisX أن نحو 60% من الأمريكيين لا يوافقون على السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكشفت نتائج الاستطلاع عن تراجع واسع في شعبية السياسات الاقتصادية للرئيس على أكثر من صعيد، إذ رفض 62% من المشاركين أسلوب إدارته لملف التضخم، في حين عارض 58% منهم التدابير الاقتصادية المتبعة، كما انتقد 56% السياسة الجمركية والتجارية لإدارته، مقابل تأييد لم يتجاوز 37%.

وعلى مستوى تقييم أداء الرئيس بشكل عام، أعلن 55% من المستطلعين عدم موافقتهم على سياساته، فيما اقتصر التأييد على 41% فقط.



ولم تسلم السياسة الخارجية من الانتقادات ذاتها، حيث أيد 37% فقط العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.