الأربعاء 2026-05-06 06:51 م

استطلاع: 60% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-05-2026 05:51 م

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع أجرته مجلة فوربس بالتعاون مع شركة الأبحاث HarrisX أن نحو 60% من الأمريكيين لا يوافقون على السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن تراجع واسع في شعبية السياسات الاقتصادية للرئيس على أكثر من صعيد، إذ رفض 62% من المشاركين أسلوب إدارته لملف التضخم، في حين عارض 58% منهم التدابير الاقتصادية المتبعة، كما انتقد 56% السياسة الجمركية والتجارية لإدارته، مقابل تأييد لم يتجاوز 37%.

اضافة اعلان


وعلى مستوى تقييم أداء الرئيس بشكل عام، أعلن 55% من المستطلعين عدم موافقتهم على سياساته، فيما اقتصر التأييد على 41% فقط.


ولم تسلم السياسة الخارجية من الانتقادات ذاتها، حيث أيد 37% فقط العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.


وقد شمل الاستطلاع 2500 أمريكي بالغ، بهامش خطأ بلغ 1.95%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال النفط يهوي إلى أكثر من 9%

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزمالية بالأغوار الشمالية الخميس

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب

عربي ودولي استطلاع: 60% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية

العيسوي يعزي آل الجندي

أخبار محلية العيسوي يعزي آل الجندي

الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

أخبار محلية الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

خلال لقائه فعاليات نقابية وحزبية

أخبار محلية العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

ب

أخبار محلية إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 