الجمعة 2026-04-24 05:04 م

استطلاع: 60% من الأمريكيين يعتبرون الحرب على إيران غير مبررة

الجمعة، 24-04-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   خلص استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الأمريكية إلى أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتبرون أنه لم تكن لدى واشنطن أي دوافع تبرر الحرب على إيران.اضافة اعلان


وجاء في نتائج الاستطلاع: "بشكل عام، لا يعتقد الجمهور أن هناك أسبابا كافية لبدء الحرب: 63% يعتقدون أنه لم تكن هناك أسباب كافية، بينما يعتقد 36% أن هناك أسبابا كافية".

وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 75% من الأمريكيين يوافقون على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، يعتقد 21% فقط من المشاركين أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في النزاع، في حين لا يوافق 78% على ذلك.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 39% فقط من الأمريكيين ينظرون إلى الولايات المتحدة كقوة تساهم في الاستقرار في العالم، بينما يعتقد 60% أن البلاد تثير عدم الاستقرار.
 
 


عربي ودولي استئناف محتمل لمحادثات واشنطن وطهران في باكستان قريبا

فلسطين الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة تتطلب 10 مليارات دولار

هيغسيث: زرع إيران ألغاما سيشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار

إيران.. مسارات بديلة لضمان الإمدادات أهمها عبر روسيا

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى إسلام أباد مساء الجمعة

