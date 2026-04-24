استطلاع: 60% من الأمريكيين يعتبرون الحرب على إيران غير مبررة

الوكيل الإخباري- خلص استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الأمريكية إلى أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتبرون أنه لم تكن لدى واشنطن أي دوافع تبرر الحرب على إيران.





وجاء في نتائج الاستطلاع: "بشكل عام، لا يعتقد الجمهور أن هناك أسبابا كافية لبدء الحرب: 63% يعتقدون أنه لم تكن هناك أسباب كافية، بينما يعتقد 36% أن هناك أسبابا كافية".



وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 75% من الأمريكيين يوافقون على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، يعتقد 21% فقط من المشاركين أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في النزاع، في حين لا يوافق 78% على ذلك.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن 39% فقط من الأمريكيين ينظرون إلى الولايات المتحدة كقوة تساهم في الاستقرار في العالم، بينما يعتقد 60% أن البلاد تثير عدم الاستقرار.









