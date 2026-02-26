استطلاع: 80% من الأمريكيين قلقون من التهديد النووي الإيراني وغير واثقين بقدرة ترامب

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع أن غالبية الأمريكيين يشعرون بالقلق من التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني، لكنهم لا يثقون بقدرة الرئيس على إدارة الشؤون الخارجية والتعامل مع الأزمات العسكرية.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أسوشيتد برس- NORC" لاستطلاعات الرأي أن 80% من البالغين في الولايات المتحدة يعبرون عن درجة معتدلة على الأقل من القلق من أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا مباشرا للبلاد، من بينهم 48% قالوا إنهم "قلقون جدا أو للغاية".

في المقابل، لا يثق 56% من الأمريكيين في قدرة ترامب على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن العمل العسكري الدولي. وتشمل هذه النسبة 16% من الجمهوريين الذين أبدوا ثقة قليلة أو معدومة في خيارات ترامب العسكرية في الخارج.



وكشف الاستطلاع عن انقسام لافت حول الثقة في تعامل ترامب مع التهديدات النووية، حيث قال 92% من الديمقراطيين، و65% من المستقلين، وحتى 20% من الجمهوريين إن لديهم "ثقة قليلة أو معدومة" في قدرة الرئيس على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن استخدام الأسلحة النووية.



يأتي هذا الاستطلاع في وقت حساس، حيث أجرى مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، جولة ثالثة من المفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف، وسط تهديدات متبادلة وبناء عسكري أمريكي هو الأكبر في الشرق الأوسط منذ عقود.



وفي خطابه عن حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي، قال ترامب إنه يفضل حلا دبلوماسيا، لكنه شدد على أنه "لن يسمح أبدا للداعم الأول للإرهاب بامتلاك سلاح نووي"، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية.



أُجري الاستطلاع على 1133 بالغا في الفترة من 19 إلى 23 فبراير، بهامش خطأ ±4 نقاط مئوية.