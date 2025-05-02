الجمعة 2025-05-02 11:02 م
 

استعدادات اسرائيلية لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافًا "حكومية"

مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 15
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 15
 
الجمعة، 02-05-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.اضافة اعلان


وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمت المصادقة عليها من قِبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

وشنّت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.

وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت المعارضة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وقصفت مناطق في أنحاء البلاد وأدخلت قوات برية إلى الجنوب الغربي، ودعت إلى بقاء سوريا دولة لامركزية ومعزولة.

وبنت إسرائيل موقفها استنادًا إلى تشككها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان قائد أحد فروع تنظيم القاعدة، وعلى رغبتها في حماية الأقلية الدرزية التي لها أتباع في لبنان وإسرائيل أيضًا.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

عمود رماد بعد ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ "أرشيف"

منوعات وحش أعماق المحيط الهادئ يستيقظ.. علماء يحذرون

جنبلاط أكد للشرع على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

عربي ودولي خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي

جانب من تقديم العيسوي واجب العزاء

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين

مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 15

عربي ودولي استعدادات اسرائيلية لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافًا "حكومية"

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يلتقي مع رئيس جمهورية مونتينيغرو

بلغت شدة الزلزال 7.5

عربي ودولي الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

تعبيرية

أخبار محلية "لحام وتثبيت" .. أول الإجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل في الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة