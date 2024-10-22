استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجيش للاستعداد للحرب.
وتجرى التدريبات الصينية قبالة سواحل مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية المواجهة لتايوان، وكانت إدارة الأمن البحري في منطقة بينغتان الواقعة في مقاطعة فوجيان أعلنت أمس الاثنين أنّه "سيتم إطلاق ذخيرة حية"، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الصيني في منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 150 كيلومترا مربعا.
الجزيرة
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