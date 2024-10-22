استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان

الوكيل الإخباري- بدأ الجيش الصيني -صباح اليوم الثلاثاء- مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان، مواصلا بذلك ضغوطه على الجزيرة التي أعلن رئيس حكومتها أن بلاده تراقب من كثب ما وصفه بـ"التهديد" للاستقرار الإقليمي.



يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجيش للاستعداد للحرب.

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