 
الثلاثاء 2024-10-22 11:52 ص
 
 

استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان

غواصات حربية صينية في بحر جنوب الصين
غواصات حربية صينية في بحر جنوب الصين
الثلاثاء، 22-10-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري-  بدأ الجيش الصيني -صباح اليوم الثلاثاء- مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان، مواصلا بذلك ضغوطه على الجزيرة التي أعلن رئيس حكومتها أن بلاده تراقب من كثب ما وصفه بـ"التهديد" للاستقرار الإقليمي.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجيش للاستعداد للحرب.

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كما جاءت بعد أسبوع من تنفيذ مناورات بحرية وجوية ضخمة اعتبرتها بكين عقوبة لرئيس تايوان بسبب رفضه مطالب الصين بالسيادة على تايوان.

وتجرى التدريبات الصينية قبالة سواحل مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية المواجهة لتايوان، وكانت إدارة الأمن البحري في منطقة بينغتان الواقعة في مقاطعة فوجيان أعلنت أمس الاثنين أنّه "سيتم إطلاق ذخيرة حية"، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الصيني في منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 150 كيلومترا مربعا.

الجزيرة

 
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غواصات حربية صينية في بحر جنوب الصين

عربي ودولي استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان



 


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