استعدادا لموسم الحج .. السعودية تعلن عددا من الإجراءات

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة هو يوم الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 نيسان 2025م)، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة يوم الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025م).
وأكدت الوزارة عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 نيسان 2025 م).
ودعت إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
بترا
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