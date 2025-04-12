السبت 2025-04-12 11:09 م
 

استعدادا لموسم الحج .. السعودية تعلن عددا من الإجراءات

وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية
 
السبت، 12-04-2025 10:03 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446 هـ.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة هو يوم الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 نيسان 2025م)، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة يوم الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025م).

وأكدت الوزارة عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 نيسان 2025 م).

ودعت إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

جراء الذئب النادر

منوعات ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين

ترامب

تكنولوجيا ترامب يعفي عدداً من المنتجات التكنولوجية من رسومه الجديدة

حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"

أخبار محلية وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق

وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية

عربي ودولي استعدادا لموسم الحج .. السعودية تعلن عددا من الإجراءات

جثامين مسعفي رفح

فلسطين تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفح

إبراهيم الجمال الشهير بـ"شيكا" توفي عن عمر يناهز 28 عاما

منوعات الحزن يخيم على مصر بعد وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج إطار الدولة يُعرضها للخطر

الترخيص المتنقل

أخبار محلية الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة