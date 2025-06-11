استعداد لإخلاء محتمل لأمريكيين من الكويت والبحرين

ويعطيهم ذلك حرية الاختيار بين البقاء أو مغادرة البلاد.
وقال مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر يقضي بمغادرة أعضاء سفارتها غير الأساسيين فى بغداد بسبب احتمال حدوث اضطرابات إقليمية.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في مذكرة يوم الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.
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