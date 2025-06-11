الأربعاء 2025-06-11 11:28 م
 

استعداد لإخلاء محتمل لأمريكيين من الكويت والبحرين

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

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وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن وزارة الخارجية "سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت".

ويعطيهم ذلك حرية الاختيار بين البقاء أو مغادرة البلاد.

وقال مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر يقضي بمغادرة أعضاء سفارتها غير الأساسيين فى بغداد بسبب احتمال حدوث اضطرابات إقليمية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في مذكرة يوم الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.

 
gnews

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