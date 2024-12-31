استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، أن غريفز سيستقيل من منصبه اعتبارا من 16 يناير القادم، مضيفة أنه كان يشرف على أكبر تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.
يذكر أن أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وتم الاقتحام في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي رفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها أمام مرشح الديمقراطيين آنذاك جو بايدن.
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