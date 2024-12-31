 
الثلاثاء 2024-12-31 01:49 م
 

استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استقالة المدعي في مقاطعة كولومبيا الفدرالية ماثيو غريفز الذي كان يحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب في يناير 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، أن غريفز سيستقيل من منصبه اعتبارا من 16 يناير القادم، مضيفة أنه كان يشرف على أكبر تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.

يذكر أن أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وتم الاقتحام في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي رفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها أمام مرشح الديمقراطيين آنذاك جو بايدن.

 

RT

 
gnews

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