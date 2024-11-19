استقالة رئيس أبخازيا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة

الوكيل الإخباري- وقع ممثلو السلطات والمعارضة في أبخازيا الليلة الماضية على اتفاق قدم بموجبه رئيس البلاد أصلان بجانيا استقالته، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثماني ساعات.



وسينظر برلمان أبخازيا في خطاب استقالة بجانيا اليوم الثلاثاء، فيما سيصبح بموجب الاتفاق نائب الرئيس بدرا غونبا قائما بأعمال الرئيس.

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وبدأت المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة مساء أمس الاثنين بوساطة من البرلمان في مقر وزارة الدفاع الأبخازية.



ونتيجة المفاوضات اتفق الطرفان على استقالة بجانيا، الذي قال في بيان له إنه قدمها "حفاظا على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد".

RT