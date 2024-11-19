استقالة رئيس أبخازيا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة

وسينظر برلمان أبخازيا في خطاب استقالة بجانيا اليوم الثلاثاء، فيما سيصبح بموجب الاتفاق نائب الرئيس بدرا غونبا قائما بأعمال الرئيس.
وبدأت المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة مساء أمس الاثنين بوساطة من البرلمان في مقر وزارة الدفاع الأبخازية.
ونتيجة المفاوضات اتفق الطرفان على استقالة بجانيا، الذي قال في بيان له إنه قدمها "حفاظا على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد".
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