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استقالة مسؤول بالشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
الجمعة، 13-09-2024 09:30 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قائد كلية الشرطة الوطنية كوريش بارنور استقال من منصبه بعد عدم إدراجه في الجولة الأخيرة من تعيينات الشرطة. وهو ينضم إلى سلسلة طويلة من كبار المسؤولين الذين أعلنوا تقاعدهم، وآخرهم رئيس شعبة.

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وقاد بارنور التحقيقات ضد عائلة نتنياهو كرئيس للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، وفي 2019 تم تعيينه قائدا لكلية الشرطة الوطنية.

 
gnews

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