استقالة مسؤول بالشرطة الإسرائيلية

وقاد بارنور التحقيقات ضد عائلة نتنياهو كرئيس للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، وفي 2019 تم تعيينه قائدا لكلية الشرطة الوطنية.
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