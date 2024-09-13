استقالة مسؤول بالشرطة الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قائد كلية الشرطة الوطنية كوريش بارنور استقال من منصبه بعد عدم إدراجه في الجولة الأخيرة من تعيينات الشرطة. وهو ينضم إلى سلسلة طويلة من كبار المسؤولين الذين أعلنوا تقاعدهم، وآخرهم رئيس شعبة.

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