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استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتحرك لعزل الرئيس

وقفة احتجاجية بالشموع وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون
وقفة احتجاجية بالشموع وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون
الخميس، 05-12-2024 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية لطرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت المقبل، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، في حين قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس إن الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، "يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون".

وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى قدمت اقتراحا مشتركا لعزل الرئيس أمس الأربعاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية نحو 6 ساعات، إذ صوت البرلمان بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.

وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.

وتحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون. وإذا تم إقراره، فسيكون على المحكمة الدستورية إصدار قرار إما بتأييد مشروع القانون أو عدم تأييده في عملية قد تستغرق نحو 180 يوما.

ويحتاج الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى تصويت 8 نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم مشروع القانون حتى يتم إقراره.

الجزيرة

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