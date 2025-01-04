استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الطيران المدني السورية أشهد الصليبي، إن الهيئة في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق ليكونا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم.

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