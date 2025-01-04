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استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق وإليه بدءا من 7 كانون الثاني

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
السبت، 04-01-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس هيئة الطيران المدني السورية أشهد الصليبي، إن الهيئة في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق ليكونا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم.

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وأعلن الصليبي، استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي وإليه بدءا من 7 كانون الثاني.

 
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