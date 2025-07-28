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استمرار الاحتجاجات ضد المهاجرين في مدينة إيبينغ البريطانية

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جانب من الاحتجاجات
 
الإثنين، 28-07-2025 12:54 ص

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة إيبينغ البريطانية القريبة من لندن مظاهرة جديدة ضد إيواء اللاجئين في فندق "ذا بيل"، حيث أفادت الشرطة بأن التظاهرة هذه المرة سلمية.

وأوضح بيان لشرطة مقاطعة إسكس: "تواجدت الشرطة في احتجاج سلمي بإيبينغ شاركت فيه مجموعتان منفصلتان من المتظاهرين، تجمعت إحداها ضد فندق (ذا بيل) حوالي الساعة الواحدة ظهرا".

ولاحقا تشكلت في المدينة مظاهرة مضادة لدعم المهاجرين، حيث رافقت الشرطة هذه المجموعة من محطة المترو إلى موقع الاحتجاج. وعلى الرغم من الطابع السلمي للتجمع، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

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RT

 
 
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