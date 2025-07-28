استمرار الاحتجاجات ضد المهاجرين في مدينة إيبينغ البريطانية

وأوضح بيان لشرطة مقاطعة إسكس: "تواجدت الشرطة في احتجاج سلمي بإيبينغ شاركت فيه مجموعتان منفصلتان من المتظاهرين، تجمعت إحداها ضد فندق (ذا بيل) حوالي الساعة الواحدة ظهرا".
ولاحقا تشكلت في المدينة مظاهرة مضادة لدعم المهاجرين، حيث رافقت الشرطة هذه المجموعة من محطة المترو إلى موقع الاحتجاج. وعلى الرغم من الطابع السلمي للتجمع، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.
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