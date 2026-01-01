استمرار التظاهرات في إيران ومحاولة اقتحام مبنى حكومي

12:07 م

https://www.alwakeelnews.com/story/759357

الوكيل الإخباري- حاول متظاهرون في إيران، اقتحام مبنى حكومي في محافظة فارس جنوبي البلاد، في رابع يوم على التوالي من الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية انهيار العملة. اضافة اعلان





وأفادت شبكة "بي بي سي"، نقلا عن مسؤولين، بإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة واعتقال أربعة أشخاص في مدينة فاسا، وسط تقارير عن اندلاع مواجهات أيضا في محافظتي همدان ولورستان غرب إيران.

