استنفار إسرائيلي على الحدود مع مصر لمواجهة عمليات تهريب

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي ومستعربي حرس الحدود أحبطت نشاط خلية تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين، واعتقلت مشتبهين اثنين.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إحدى العمليتين، تم رصد أفراد الخلية أثناء محاولتهم تهريب وسائل قتالية ومخدرات، وعُثر بحوزتهم على طائرة مسيّرة كبيرة يُشتبه في أنها استخدمت لتنفيذ عمليات التهريب عبر الحدود.
وأشارت إلى أنه في عملية أخرى، تم ضبط سيارة دفع رباعي تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي يُشتبه في أنها مخدرات.
وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية بشكل متكرر عمليات تهريب تنشط فيها عصابات ومهربون لنقل المخدرات والأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل إسرائيل.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت تل أبيب عن إحباط عشرات المحاولات التي تضمنت استخدام طائرات مسيّرة لإسقاط شحنات المخدرات، أو محاولة اختراق الجدار الأمني لتهريب الأسلحة، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشر تعزيزات عسكرية وتقنيات مراقبة متطورة على طول الحدود لمواجهة هذا التهديد الأمني المستمر.
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