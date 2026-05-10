استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

11:13 ص

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة 91 نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع هجمات استهدفت أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل أكثر من 10 عناصر من الحزب. اضافة اعلان





وقال الجيش، في بيان الأحد، إن الهجمات نُفذت بواسطة لواء النيران التابع للفرقة 91، واستهدفت منشآت قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية، بينها مبانٍ ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية أخرى، زعم أن عناصر حزب الله كانوا يستخدمونها في تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.



ووزعم البيان أن العناصر المستهدفة كانوا ينشطون بالقرب من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.







