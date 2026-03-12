استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في مناطق الحد وعراد وقلالي وسماهيج، البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية، وذلك كإجراء احترازي من إمكانية التأثر بدخان الحريق الجاري مكافحته.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية
-
الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات
-
استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية
-
العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية
-
الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد
-
مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي
-
كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد
-
نشرة أمنية أميركية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا