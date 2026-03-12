الخميس 2026-03-12 12:21 م

استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، عن استهداف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، إثر صواريخ أطلقت من إيران وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.اضافة اعلان


وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في مناطق الحد وعراد وقلالي وسماهيج، البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية، وذلك كإجراء احترازي من إمكانية التأثر بدخان الحريق الجاري مكافحته.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


