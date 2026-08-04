استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز

وذكرت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل "وردت أنباء عن أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة. ويكافح الطاقم لإخماد الحريق ويحتاج إلى مساعدة، بينما لا يزال المهندس الثالث مفقودا".
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