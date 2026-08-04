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استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز

إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:39 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر أمنية بحرية إنه تم استهداف سفينة (مينوان بايونير) للبضائع السائبة التي ترفع علم ليبيريا بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عُمان وهي تبحر في مضيق هرمز الثلاثاء، وإن الطاقم غادر السفينة، لكن أحد البحارة مفقود.

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وذكرت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل "وردت أنباء عن أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة. ويكافح الطاقم لإخماد الحريق ويحتاج إلى مساعدة، بينما لا يزال المهندس الثالث مفقودا".

 
 


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