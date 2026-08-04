استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قالت مصادر أمنية بحرية إنه تم استهداف سفينة (مينوان بايونير) للبضائع السائبة التي ترفع علم ليبيريا بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عُمان وهي تبحر في مضيق هرمز الثلاثاء، وإن الطاقم غادر السفينة، لكن أحد البحارة مفقود.

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