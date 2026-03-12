الخميس 2026-03-12 10:18 ص

استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية

الخميس، 12-03-2026 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الإيطالية، الخميس إن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، دون أن ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.اضافة اعلان


وقالت الوزارة على منصة إكس "في الساعات الأولى من اليوم الخميس ضرب صاروخ قاعدتنا في أربيل. لم يقع قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير".

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار القادة العسكريين بشأن الواقعة.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على إكس إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وأنهم جميعا "بخير وآمنون".

ويشير موقع وزارة الدفاع إلى أن إيطاليا لديها حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


