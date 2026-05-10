الأحد 2026-05-10 11:27 ص

استهداف ناقلة بضائع قرب الدوحة بمقذوف مجهول والتحقيقات جارية

استهداف ناقلة بضائع قرب الدوحة بمقذوف مجهول والتحقيقات جارية
استهداف ناقلة بضائع قرب الدوحة بمقذوف مجهول والتحقيقات جارية
 
الأحد، 10-05-2026 09:14 ص
الوكيل الإخباري-  ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها على بعد 23 ميلًا بحريًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير، وتم إخماده، وأن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة.

وتجري السلطات تحقيقًا لمعرفة مصدر المقذوف.

وتلقت السفن في المنطقة إرشادات بتوخي الحذر، وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

أخبار محلية الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

ب

أخبار محلية الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن تنظيم سباق السيدات

استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني

خاص بالوكيل المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني من المرة الأولى

عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها

طب وصحة هل تناول البيض المسلوق يوميًا مفيد أم مضر؟

لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

عربي ودولي لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

تكنولوجيا بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

ب

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في البحر الميت



 
 






الأكثر مشاهدة

 