استهداف 100 موقع في لبنان وحزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه قصف أكثر من 100 هدف جنوبي لبنان منها منصات صواريخ تابعة لحزب الله. اضافة اعلان





من جانبه، أعلن حزب الله قصف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصواريخ كاتيوشا.



