 
السبت 2024-09-21 05:34 م
 
 

استهداف 100 موقع في لبنان وحزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 21-09-2024 02:57 م
الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه قصف أكثر من 100 هدف جنوبي لبنان منها منصات صواريخ تابعة لحزب الله.اضافة اعلان


من جانبه، أعلن حزب الله قصف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصواريخ كاتيوشا.
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الثقافي

أخبار محلية مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل

فعاليات دورة التسويق

أخبار محلية دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

الفيضانات فى التشيك

عربي ودولي إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات

علم لبنان

عربي ودولي 37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

حزب الله

عربي ودولي الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

ب

أخبار محلية أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

تعبيرية

تكنولوجيا عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على "تيليغرام"

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار



 


الأكثر مشاهدة