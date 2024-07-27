اسرائيل تؤكد وحزب الله ينفي.. ماذا حدث بالجولان؟

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان".



وأضاف هاغاري أن ئيس الأركان هرتسي هليفي يجري تقييمًا للوضع مع قائد القيادة الشمالية، ورئيس قسم العمليات في الجيش وقائد القوات الجوية.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد اطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.

وأفاد مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الاسرائيلية بأن ما وقع في مجدل شمس لن يمر دون رد، وأن الرد سيكون قاسياً.



بدورها، نقلت القناة 12 عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "الهجوم على مجدل شمس سيقود إلى تحول دراماتيكي في المواجهات في الشمال."



و قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعقيباً على حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل إن "حزب الله تجاوز الخطوط الحمر."



وأضاف كاتس: "نقترب من حرب شاملة مع حزب الله، ولا شك أننا سندفع ثمناً، لكن حزب الله سيدفع ثمناً أكبر."

من جانبه، نفى حزب الله بشكل قاطع مسؤوليته عن استهداف مجدل شمس.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أعلنت مقتل 9 أشخاص وإصابة 30، بينهم 7 في حالة حرجة، إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.





