اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لوس أنجلوس

ووفقاً له، ففي حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، بدأت قوات الأمن بصد المتظاهرين الذين اقتربوا من الطوق الأمني. في البداية تم استخدام قنابل الصوت، ثم تدخل رجال الشرطة على الخيول.
وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين اضطروا للتراجع في نهاية الأمر، تحت ضغط قوات الأمن.
وتتصاعد التوترات لليوم السادس على التوالي في لوس أنجلوس، بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.
روسيا اليوم
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