اشتباكات عنيفة في شرق لبنان لصد قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
الإثنين، 09-03-2026 02:58 ص

الوكيل الإخباري-   اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الأحد الاثنين في شرق لبنان، قرب الحدود السورية، حيث نفّذت قوات إسرائيلية إنزالا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "اشتباكات عنيفة تدور لصد قوات إسرائيلية نفذت إنزالا بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية لجهة الحدود اللبنانية السورية وتحاول التقدم".


وقال مصدران من حزب الله إن الحزب أسقط مروحية إسرائيلية في المنطقة.

 
 


