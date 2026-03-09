اشتباكات عنيفة في شرق لبنان لصد قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا

وأوردت الوكالة أن "اشتباكات عنيفة تدور لصد قوات إسرائيلية نفذت إنزالا بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية لجهة الحدود اللبنانية السورية وتحاول التقدم".
وقال مصدران من حزب الله إن الحزب أسقط مروحية إسرائيلية في المنطقة.
