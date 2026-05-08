اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- تجددت المواجهة الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.

وعلى جبهة لبنان، أعلن حزب الله الذي يخوض حربا مع إسرائيل، إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الهدنة بينهما في 17 نيسان.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة (إكس) إنّ طائرة تابعة لها "حيّدت ناقلتي النفط (الإيرانيتين) بإطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما"، ما منعهما من بلوغ سواحل إيران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع "اشتباكات متفرقة" مع سفن أميركية في مضيق هرمز.



جاءت هذه التطورات بعد تبادل لإطلاق النار خلال الليل بين الطرفين، أثار مخاوف من انهيار الهدنة وشكوكا في إمكان التوصل سريعا إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



وإذ شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن إيران يجب ألا تسيطر على مضيق هرمز، حيث وقع تبادل النار، أشار إلى أن واشنطن تتوقع ردا من الإيرانيين اليوم على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب، قائلا "آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا".



وأرسلت واشنطن إلى إيران، عبر الوسيط الباكستاني، اقتراحا لتمديد الهدنة في الخليج، بما يتيح إجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للحرب التي بدأت قبل 10 أسابيع بضربات أميركية إسرائيلية على طهران.