اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن وأنباء عن قتلى .. فيديو أولي

الوكيل الإخباري-قالت إدارة الطيران الاتحادية إن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن

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ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، ولكن تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط من المطار القريب من واشنطن.



وأضافت إدارة الطيران أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.



ووفق مراسل "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، فإن معلومات أولية تشير الى ان طائرة الركاب كانت تقلّ ما يقرب من ستين شخصا ولا حديث حتى اللحظة عن نتائج عمليات الإنقاذ والبحث.



وكانت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن قد قالت إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.



وذكرت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك.



وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".



وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار رونالد ريغان اصطدمت بمروحية قبل هبوطها.



ولاحقا قال البيت الابيض أكد أن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية في الجو فوق واشنطن.



من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز في منشور على إكس: "سقوط قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو".



التفاصيل: pic.twitter.com/reof5qZr2I #الوكيل_الاخباري لحظة اصطدام طائرتين بالقرب من واشنطنالتفاصيل: https://t.co/Bz1Wm61CHl January 30, 2025