اصطدام مروحيتين خلال إخماد حرائق اليونان وبدء عمليات إنقاذ للطواقم

وقال جهاز الإطفاء اليوناني، في بيان، إنه يجري تنفيذ عملية إنقاذ عقب الحادث، في وقت تواجه فيه البلاد موجة حرائق واسعة منذ أسبوع أتت على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
وأفاد المرصد الوطني للمناخ بأن أكثر من 6500 هكتار احترقت في حرائق منفصلة بمنطقة خليج كورينث، حيث امتدت النيران إلى قرية بورتو جيرمينو الساحلية قرب أثينا، ما أدى إلى إجلاء السكان وتضرر أو تدمير عشرات المنازل.
وأشار المرصد إلى أن الحرائق التي شهدتها جزيرتا كريت وباروس خلال الأيام الماضية أتت على نحو 6 آلاف هكتار، فيما رجح خبراء أن تكون المساحة المتضررة في منطقة بورتو جيرمينو أكبر بكثير، وقد تتجاوز 10 آلاف هكتار.
وفي ظل استمرار اندلاع عشرات الحرائق يومياً، أكد وزير الحماية المدنية اليوناني إيفانجيلوس تورناس أن فرق الإطفاء بلغت "حدودها القصوى"، مشيراً إلى أن الرياح العاتية تعيق عمل الطائرات المشاركة في إخماد النيران.
وكان ثلاثة من رجال الإطفاء قد لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الجاري أثناء مشاركتهم في مكافحة الحرائق، اثنان في جزيرة كريت وآخر في شبه جزيرة بيلوبونيز.
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