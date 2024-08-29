اعتداء على طفل سوري يثير موجة غضب في تركيا

وأظهر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل جالسًا على مقعد في المترو، ويحمل بيده بضاعة خفيفة يبيعها للركاب، عندما تهجم عليه رجل، واستطاع الوصول إليه، وضربه رغم محاولة عدد من الركاب منعه.
وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أن السلطات المختصة، بدأت التحقيق في الحادثة وتحديد هوية المعتدي والقبض عليه.
وقال الوزير في تغريدة عبر إكس "المدعي العام في ولاية إسطنبول بدأ تحقيقًا فوريًا ضد المشتبه به بالاعتداء جسديًا على طفل أجنبي يبيع البضائع في مترو الأنفاق بمدينة إسطنبول".
وأضاف الوزير "من غير المقبول أبدًا استخدام العنف الجسدي ضد الطفل الذي هو مثال البراءة، مهما كان السبب. وبغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، فإن كراهية الأجانب والعنصرية تتعارض تمامًا مع قيمنا".
El kadar çocuğa vururken hiç mi utanmadın, vicdansız herif! pic.twitter.com/NV6BZPmsFp
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 مع وصول إعصار شانشان لليابسة باليابان
-
تسجيل هزة أرضية بقوة 5.2 في اليونان
-
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في حيفا
-
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الاحتلال
-
إيران: سنرد بكل تأكيد على اغتيال هنية
-
حزب الله ينعى احد عناصره
-
4000 حريق في اليونان
-
"كارثة السودان" تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا